ألسنة اللهب تحاصر السائقين في غابات كندا (فيديو)

وقفت مشاهد حرائق الغابات في كندا تجبر أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث تشهد المنطقة حرارة قياسية.

ووفقا لمسؤولين، فإن الحرائق امتددت على مساحة تزيد على 25000 فدان، واعتبروها "خارجة عن السيطرة"، وتسببت في تدمير العديد من المباني.

كما أعلن المسؤولون في منطقة نوفا سكوشا "حظر حرق واسع النطاق" في المقاطعة يوم الاثنين، بسبب "خطورة الحرائق الحالية".

ويظهر مقطع فيديو من كاميرا إحدى السيارات، محاولة إحدى العائلات الهرب من وسط ألسنة اللهب.

وبسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، القيادة كانت أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى.

شهدت مقاطعة نوفا سكوشا الكندية حرائق كثيفة بالغابات، أسفر عنها دخان كثيف أدى إلى صعوبة في حركة التنقلات.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، لحظة امتلاء السماء بالدخان الناتج عن حرائق غابات مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.

حذرت وكالة مكافحة الحرائق بالغابات في كيبيك من حرائق الغابات تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا و أنه خلال شهر إبريل المنصرم شهدت الغابات نحو 152 حريقًا للغابات منذ منتصف الشهر الماضي.

شهدت ألبرتا خلال هذا الوقت حرائق ضخمة في الغابات، و التي تسببت في نزوح المئات من السكان من منازلهم، وقد أعلنت هيئة الإطفاء في كيبيك أنها ستواصل تقديم المساعدات لألبرتا التي لازالت تعالج تبعات حرائق الغابات.

حرائق الغابات:

امتلأت أعمدة الدخان الكثيفة السماء فوق هاليفاكس يوم الأحد، إذْ انتشر حريق خرج عن السيطرة في أحد الضواحي بسرعة، واجتاحت المنازل وأجبرت الآلاف من السكان على الإجلاء.

أصدرت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) إنذارًا طارئًا بشأن الانتشار السريع “لحرائق الهياكل والغابات”، خلال الساعات الست التالية، دعت ثلاثة إنذارات أخرى إلى المزيد من عمليات الإخلاء مع تصاعد الحريق.

قال رئيس منطقة هاليفاكس للحريق، روب هب، في مقابلة: "من الواضح أن الحريق في تانتالون خرج عن السيطرة" ، في إشارة إلى أن مجتمع يبعد 30 دقيقة بالسيارة شمال غرب وسط المدينة. – مدينة هاليفاكس.

قال حب إنه حتى الساعة 10 مساءً، كان الحريق لا يزال خارج السيطرة، وقال إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكنه شددَّ على أن الحريق يتحرك بسرعة شرقًا، مدفوعة برياح ثابتة من 15 إلى 20 كم/ ساعة، مع هبوب رياح تبلغ 40 كم/ ساعة.

قال: "العمود يمكن رؤيته من جميع أنحاء منطقة هاليفاكس"، مضيفًا أن المناطق المشجرة حول المدينة الساحلية لا تزال جافة بسبب قلة الأمطار وموجة الحر يوم الأحد.

في الساعة 11 مساءً، أعلن رئيس بلدية هاليفاكس مايك سافاج حالة الطوارئ المحلية للأيام السبعة المقبلة، موضحًا أن هذا الإجراء سيسمح للبلدية بالوصول إلى أموال الطوارئ.

تنطبق أوامر الإخلاء على منطقة يبدو أنها تمتد على 75 كيلومترًا مربعًا، معظمها على بعد حوالي 30 دقيقة بالسيارة شمال غرب وسط مدينة هاليفاكس، مع زيادة عدد الذين تم إجلاؤهم، قال هب إنهم بلغوا الآلاف.

قال هب: “إن درجات الحرارة تنخفض مع حلول الليل، لكن من غير المتوقع أن تهدأ الرياح حتى منتصف الليل، وقال: "ليس لدينا الكثير من أخبار الطقس الجيدة"، مضيفًا أنه من غير المتوقع هطول أمطار لمدة أسبوع على الأقل.

خلال الليل، تم سحب رجال الإطفاء من الغابة حفاظًا على سلامتهم، لكن من المتوقع أن يستمروا في إطفاء النيران داخل المناطق السكنية.

أصدرت المقاطعة ثلاثة إنذارات للطوارئ، إذْ اشتد الحريق بسرعة بين الساعة 4 مساءً و 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

كان أول أمر إخلاء لسكان ويستوود هيلز في تانتالون، وأشار الإنذار الثاني، الذي صدر بعد الساعة السادسة مساءً بقليل، إلى انتشار الحريق وأن أمر الإخلاء يتعلق أيضًا بمنطقة هايلاند بارك في سهول هاموندس.

قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، دعا تحذير طارئ آخر إلى عمليات إجلاء في هاليبورتون هيلز، وغلين أربور، وطريق بوكوود، وطريق لوكاسفيل ومنطقة وايت هيلز.

قال مسئول بإدارة الموارد الطبيعية بالمقاطعة: "إن رجال إطفاء محليين وطائرتين هليكوبتر كانوا في الموقع، لكن مدى الحريق لا يزال غير واضح".

قال السيد هب: "إن رجال الإطفاء في منطقة هاليفاكس كانوا يحاولون أيضًا إخماد حرائق الغابات في منطقتي لورنس تاون وفول ريفر، وقال إن مكالمة وصلت لتسرب زيت الأمونيا في حلبة بيدفورد.

تسببت الحرائق في منطقة هاليفاكس في نشوب حريقين خارج السيطرة في أجزاء أخرى من المحافظة.

تضاعف حجم حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة في جنوب غرب نوفا سكوتيا تقريبًا في غضون ساعات يوم الأحد، إذْ أدت الظروف الجافة والحارة والرياح إلى اشتداد النيران بسرعة.

