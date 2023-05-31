وحدة الشمندورات تنفذ حملة نظافة لقاع البحر الأحمر بمنطقة شاب الفانوس

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة «هيبكا»، انطلاق حملة نظافة موسعة تحت الماء تحت رعاية منطقة شعاب الفانوس بالبحر الأحمر.

شارك في الحملة فريق وحدة «الشمندورات» بقيادة المهندس مصطفى عبداللاه بالاشتراك مع عدد من المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي.

وتهدف الحملة إلى القضاء على المخلفات و النفايات البحرية في قاع البحر الأحمر بهدف حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة البحرية، إلى جانب المساهمة في صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وتعد هذه الحملة جزءًا من استرتيجية الجمعية لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع بهدف دعم العمل البيئي وتعزيز آليات التنمية المستدامة.

وتأتي في إطار التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على البيئة البحرية والاستفادة من طاقات المتطوعين والمهتمين لتحقيق أهداف الحملة.

وتعد منطقة شعاب الفانوس في البحر الأحمر من أهم الوجهات السياحية والبيئية في المنطقة حيث تحتضن تنوعًا بيولوجيًا غنيًا وتوفر موطنًا للعديد من الكائنات البحرية النادرة وتأمل الحملة أن تسهم في الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي وجمال المنطقة.

وقد لاقت الحملة استحسانًا واسعًا من قبل الجمهور المحلي والسياح الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير التلوث البحري على البيئة.

وقد أشاد المشاركون بجهود الجمعية «هيبكا» في تنظيم هذه الحملة النوعية التي تعكس التزامها بحماية وترميم البيئة البحرية

ومن المتوقع أن تتكرر الحملة لعدة أيام حيث يقوم المشاركون بجمع المخلفات البحرية وإعادة تدويرها بشكل صحي ومسئول بهدف تحقيق أقصى فائدة من المواد القابلة للتدوير.

تعكس حملة النظافة تطلعات جمعية "هيبكا" في العمل على حماية البيئة وتعزيز التوعية البيئية بين أفراد المجتمع.

وتسعى الجمعية إلى تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقة البحرية.