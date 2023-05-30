سيطرة مصرية على منافسات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

شهدت منافسات اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والسيدات سيطرة مصرية حيث تأهل إلى ربع النهائي كل من مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا ومازن هشام المصنف التاسع عالميا ومروان الشوربجي المصنف السادس عالميا وفارس الدسوقي المصنف الثالث عشر عالميا وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالميا.



كما شارك كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا، وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا، وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميا.

وفي منافسات السيدات تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا من مصر ونيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا من وتين جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميا من بلجيكا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر من مصر للربع النهائي للبطولة.

بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تعرف على نتائج مباريات الدور الثالث لـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش



وجاءت نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال كالتالي:

فاز اللاعب مازن هشام من مصر المصنف التاسع عالميا علي اللاعب مروان الشوربجي من مصر المصنف السادس في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2، 4-11، 11-6، 11-5.

فاز اللاعب بول كول من المملكة المتحدة المصنف الخامس عالميا علي اللاعب عمر مسعد من مصر الثاني والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12، 11-5، 11-9.

فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا علي الاعب فارس الدسوقي من مصر المصنف الثالث عشر عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 5-11، 11-8، 11-5.

فاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا من مصر علي اللاعب جويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميا. في 3 أشواط و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-9، 11-8.

بيتما جاءت نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات على النحو التالي:

فازت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميا على الاعبة روان العربي من مصر المصنفة الحادية عشرة عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 14-12، 11-4، 11-6.

فازت اللاعبة تين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر على الاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالمياً من مصر في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-4، 11-6، 11-4.

فازت اللاعبة نور الشربيني من مصر المصنفة الأولى عالمياً على الاعبة ألكسندرا فاولر من جنوب أفريقيا المصنفة الثانية والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-3، 11-4.

فازت سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشر عالميا على الاعبة ندى عباس المصنفة الثامنة والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-7، 11-2.