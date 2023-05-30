أمين رابطة المركبات يكشف أسباب تراجع مبيعات السيارات.. فيديو

علق خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، على تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والذي أظهر تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أبريل الماضي، بنسبة 70 % لتسجل 3 آلاف و842 وحدة، مقارنة بنحو 12 ألفا و917 وحدة في نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وقال إنه يعتبر أكبر تراجعا في حجم مبيعات السوق وانخفاض غير مسبوق ولكن الأسباب معروفة نتيجة تراجع المعروضات من السيارات سواء تلك التي يتم استيرادها أو إنتاجها محليا فضلا عن أزمة الاعتمادات المستندية وما تبع ذلك من تحريك لسعر الصرف وهي ظروف محلية يضاف عليها ظروف عالمية تتعلق بدول المنشأ في أوروبا التي تعانين أزمات إقتصادة وأزمة طاقة أدى لتراجع الإنتاج.



وكشف خلال مداخلة كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المستهلك المصري تغيره سلوكه متجها نحو العزوف خاصة أن أسعار السيارات باتت خيالية وغير مقبولة.

وأكمل: "بدا يشعر أن أسعار السيارات أصبحت خيالية وغير مقبولة والمشكلة ليس في سعر الصرف فقط لكن في مصروفات الصيانة وتكاليف التشغيل بعد ذلك على سبيل المثال أصبحت السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 250-500 ألف جنيه وصلت لما يزيد عن مليون جنيه كسعر بالإضافة لمصاريف الصيانة والتشغيل".

مبادرات السيارات غير مؤثرة



وتوقع سعد استمرار التراجع في المبيعات حتى نهاية عام 2023 وقديمتدإلى نصف عام 2024 وهو تراجع غير مسبوق بلغ نحو 75 % من السوق.

وحول تأثيرات مبادرة السيارات القادمة من الخليج على السوق، مردفًا: "غير مؤثرة وحجم السيارات المتدفقة لا تغطي مبيعات شركتين محليتين وبالتالي تأثيرها غير حقيقي ولم تحقق المأمول".



ولفت إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بشكل مبالغ فيه قائلا: المستعمل أسعاره راحت في حتة تاني خالص وكل واحد معاه عربية مستعملة بيعرضها لأعلى سعر دون تسعير حقيقي عشان يغطي فروق الأسعار لو حب يجيب جديد.