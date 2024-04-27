21 طعنة تقتل بائع اللبن في المنصورة وكلمة السر صورة عارية | فيديو

صورة عارية لطفل التقطها شاب له أثناء استحمامه في ترعة قرية سندوب بالمنصورة محافظة الدقهلية، أقامت الدنيا ولم تقعدها، وخلقت مشاجرات واعتداءات متكررة بين عائلتين استمرت لمدة عامين، لتنتهي بالتشهير بالصبي ضحية كاميرا الهاتف، وقتل والده.



تقول "شيماء فتح الله"، 40 عاما، زوجة الضحية، ل "الوفد" قبل عامين صور شابا يدعى "ياسر. ص"، ابني عبد الله غانم الشحات، عاريا، أثناء استحمامه في ترعة القرية، طلبنا منه حذفها، ولكنه رفض، فتحفظ على هاتفه، حتى نتمكن من إزالة الصور الخادشة الخاصة بنجلي.

غانم الشحات - الضحية

ومن هنا بدأ المتهم وعائلته يتربصون لأبنائي وزوجي ويعتدون علينا يوميا، من سب وضرب، حتى أنهم ضربوا نجلي بآلة حادة في رقبته، المتهمون يريدون قتله.

زوجة المجني عليه

هددوا بقتلنا جميعا هددوا بقتلنا جميعا



وأردفت زوجة الضحية تعددت الاعتداءات حاولنا التصالح معهم لكنهم رفضوا لتقول لي والدتهم "أنتم عائلة صغيرة نستطيع محوها"، حتى فكرنا في الرحيل من القرية التي تربينا فيها، منية سندوب بالمنصورة، لا أعلم أن خطتهم القادمة هي قتل أبو أولادي بائع اللبن "غانم".

ليلة مقتل بائع اللبن

وأوضح "عبد العاطي الشحات"، شقيق المجني عليه، أن المتهمين افتروا وبالغوا في طغيانهم علينا، وخطفوا روح شقيقي "غانم"، بعدما أحكموا خطتهم، وانتظروه في طريق يمر به، رجع أخي محملا باللبن بعدما جمعه من الأهالي ليتاجر به، وما أن ظفر به 5 متهمين، حتى انهالوا عليه بأسلتهم البيضاء، وأراقواء دمائه، لتختلط باللبن المسكوب ويفارق الحياة.



وأشارت "هنية الشحات"، شقيقة المجني عليه، قتلوا فلذة كبدي، وهجموا علينا في منازلنا بأسلحتهم "سيوف وشوم"، حتى يتشاجروا معنا ويحول جريمتهم المتعمدة إلى مشاجرة، لكن كاميرات المراقبة فضحتهم.

أسرة المجني عليه

تهديدات المتهمين مستمرة

وطالبت أسرة بائع اللبن، القصاص من المتهمين، قائلين، "مش عارفين نعيش، المتهمين قتلوا" غانم الشحات "، ويهددوننا باستمرار بأن نتنازل عن المحاضر، ولا سيواصلون التعدي علينا.



تمكنت الأجهزة في الدقهلية من القبض على 4 متهمين في قضية إزهاق روح بائع اللبن" غانم الشحات، وتكثف جهودها للقبض على المتهمة ال 5 الهارب.

تقرير الطب الشرعي

فتحت النيابة العامة التحقيق في قضية قتل غانم الشحات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، واستخراج تقرير الصفة التشرعية ، الذي جاء فيه، أن الضحية أصيب ب 21 طعنة، وكسرا مفتوحا بعظمة الزند الأيمن، وكسر بالقصبة اليسرى وتهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بالطرفين العلوي والفخذ الأيسر.

لحظة إنهاء حياة المجني عليه



وأسندت النيابةالعامة للمتهمين جريمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وما أنن ظفروا حتى انقضوا عليه ومزقوا جسده بأسلحتهم البيضاء قاصدين إزهاق روحه. لتحيل القضية رقم 22504 لسنة 2023 لمحكمة جنايات المنصورة.