كاسبرسكي تقدم تخصصات مؤسسية جديدة لبرنامج الشركاء

أصبح برنامج الشركاء من كاسبرسكي الذي يحمل اسم (Kaspersky United) يقدّم الآن تخصصات جديدة للمؤسسات وشركائها من الفئتين الذهبية والبلاتينية. وقامت الشركة بتحديث نظام الحسومات للبائعين والموزعين، حيث تم تقديم تعويضات جديدة لخدمات النشر و"إثبات المفهوم" لإظهار جدوى الحلول.

وأعلنت كاسبرسكي عن تقديم تخصصين جديدين للشركاء توفر لهم من خلالهما مزايا عند بيع الحلول المؤسسية ونشرها، وهما: التخصص المؤسسي للشركاء من الفئتين الذهبية والبلاتينية، والثاني تخصص "إنتربرايز بلاس"(Enterprise+) للشركاء البلاتينيين حصرياً. ويتيح التخصصان للشركاء الحصول على خصومات إضافية لزيادة مبيعات منتجات الخبراء، وتأهيليهم للحصول على أولوية الدعم قبل البيع من كاسبرسكي، وإطلاق أنشطة التسويق المشتركة لحلول المؤسسات، فضلاً عن مزايا أخرى. ويمكن للشركاء الذين يقدمون خدمات الأمن السيبراني المتقدمة لعملائهم، بما في ذلك نشر حلول كاسبرسكي، الحصول على تخصص "إنتربرايز بلاس" (Enterprise+). وسيكون الشركاء في هذا التخصص مؤهلين للحصول على تعويض عن خدمات "إثبات المفهوم" والنشر، إلى جانب منحهم قسائم التدريب الفني،والكثير من المزايا الأخرى.

ويشمل برنامج الموزعين الآن على تخصصين،حيث يتيح الأول وهو "موزع القيمة المضافة" (VAD) للشركاء الحصول على خصومات مقابل مبيعات منتجات مؤسسية معينة، ويكافئ الآخر وهو فئة "المتخصص" الموزعين مقابل خدمات النشر وخدمات "إثبات المفهوم" بالنيابة عن الشركاء. ويركز موزعوالقيمة المضافة على طرح مبيعات منتجات المؤسسات إلى السوق، كما يتم إنشاء تخصص للموزعين الذين يتطلعون لتقديم خدمات النشر والخدمات الإضافية للعملاء. وقدمت كاسبرسكي خصومات إضافية لمبيعات هذه الفئة من الموزعين لمزودي الخدمات المدارة في إيطاليا وإيبيريا وفرنسا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

وأصبحت بوابة إدارة التراخيص من كاسبرسكي أسهل عند التشغيل والبحث عن العملاء من خلالها. ويمكن لشركاء مزودي الخدمات المدارة شراء ترخيص SKU Plus، الأمر الذي يتيح لهم الحصول على دعم فوري عبر الهاتف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق كاسبرسكي بدلاً من النظام القياسيللمبيعات. ويتضمن تحديث آخر لهذه الفئة من المزودين الفرصة أمام الشركاء لشراء الخدمات المتخصصة من كاسبرسكي بالنيابة عن مزودي الخدمات المدارة. وستساعد كاسبرسكي بخبرتها في أعمال النشر والتنفيذ، وما إلى ذلك من خدمات.

وقال كيريل أستراخان، نائب الرئيس التنفيذي في كاسبرسكي: "يعكس إدخال تخصصات مؤسسية جديدة التحول في الاستراتيجية التي تنتهجها كاسبرسكي، حيث قمنا بتوسعةنطاق عرض الحلول الآمنة حسب التصميم لعملاء المؤسسات على مستوى العالم. ونعتقد أنهذا النهج يخلق فرصاً إضافية لشركاء قنواتنا للاستفادة من اتجاهات الأمن السيبراني العالمية،والتعامل مع مخاوف العملاء المتزايدة في مجال الأمن السيبراني. ونعتقد أن التغييرات الجديدة يمكن أن تمثل فرصة عظيمة لتنمية الأعمال التجارية لنا ولشركائنا على حد سواء".