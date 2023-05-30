الثلاثاء 30/مايو/2023 - 10:19 م 5/30/2023 10:19:56 PM

ما أراه من كراهية وحقد صهيونى ظاهر من الأفعال التى ارتكبتها إسرائيل وهى أفعال ظاهرة للعيان وأيديها الملطخة بالدماء، وهى مرصودة من العالم كله، كل العبث الذى يحدث فى الأراضى الفلسطينية من قتل وترويع لإخوتنا أبناء فلسطين العُزل، وسفك دمائهم واحتلال أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم دون خوف من المجتمع الدولى، إسرائيل التى تعبث بأيديها القذرة فى السودان الشقيق وسكب البنزين على النار بإشعال الفتن والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، وأصابعها الخسيسة التى تلعب فى إثيوبيا ضد مصر الحبيبة، والعالم يتساءل كيف يحدث ذلك من سفك الدماء لشعب أعزل وإشعال الفتن بين الشعوب، الإسرائيليون يمارسون الحقد والغل والكراهية تحت ستار التعايش السلمى، أى سلمى هذا الذى تبحثون عنه، فمن يحب السلام لا بد أن يقدم السلام، وأنتم لا تقدمون إلا القتل، وحروبكم الخفية مكشوفة للصقور، وستظل مصر محفوظة ولو كره الكارهون، وتحيا مصر، وعاش الرئيس السيسى، وحفظ الله مصر برجالها الأبطال فى كل مكان.