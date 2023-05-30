الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي/ بولندا التي تحمل 273 من السائحين. 

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حسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل الإجراءات

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم استقبال السائحين بالورود و الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 
مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line 

 جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع ٢١ رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران و خطوط جديدة و خدمة اكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة و تنشيط الحركة الجوية و الموسم السياحي.

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