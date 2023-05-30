مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line
استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي/ بولندا التي تحمل 273 من السائحين.
حسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل الإجراءات
ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم استقبال السائحين بالورود و الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.
جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع ٢١ رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران و خطوط جديدة و خدمة اكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة و تنشيط الحركة الجوية و الموسم السياحي.