استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي/ بولندا التي تحمل 273 من السائحين.

حسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل الإجراءات

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم استقبال السائحين بالورود و الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع ٢١ رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران و خطوط جديدة و خدمة اكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة و تنشيط الحركة الجوية و الموسم السياحي.