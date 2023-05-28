الأحد 28 مايو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية

مطار برج العرب الدولي
مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية

استمرارًا لنجاح المطارات المصرية في اجتذاب خطوط طيران عالمية.. استقبل مطار برج العرب الدولي أولى رحلات شركة أويا الليبية للطيران من طراز ايرباص ٣٢٠.

 

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جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب 2 سبيكة

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مطار برج العرب يضبط محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية

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إحباط تهريب 104 آلاف دولار ويوان صيني عبر مطار برج العرب


يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و السياحية بالمطارات المصرية و فتح وجهات جديدة، و من المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلتين أسبوعيا من و إلي مطار برج العرب الدولي. 

 

مطار برج العرب يوزع الهدايا التذكراية


و من جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة Water Salute  و قام فريق العمل في مطار برج العرب  بإستقبال الركاب و مساعدتهم في إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

 

مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية
مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية
مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية
مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية
مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة أويا الليبية

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الجريدة الورقية