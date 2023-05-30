سوناك يزور واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

يُجري رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل في واشنطن، بشأن تحسين العلاقات الاقتصادية وسبل الحفاظ على دعم أوكرانيا عسكريًا في صراعها مع روسيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح المتحدث أن سوناك سيكون في واشنطن يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، وسيلتقي بايدن وأعضاء من الكونجرس وكبار رجال الأعمال الأمريكيين، وفقًا لـ رويترز.

وأضاف أن الزيارة ستكون فرصة لاستكمال المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء والرئيس بايدن في الأشهر الأخيرة حول تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التحديات الاقتصادية التي ستحدد مستقبلنا.

كما ستكون أيضًا فرصة لمناقشة القضايا بما في ذلك الحفاظ على دعمنا لأوكرانيا، بينما نبني على نجاح قمة مجموعة السبع في الفترة التي تسبق قمة الناتو في يوليو

اتفاقية التجارة بين البلدين

وعلى الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ليست على جدول الأعمال، إلا أن الحكومة تدفع لمعالجة قضايا تجارية محددة وتسعى أيضًا إلى إقامة شراكات أوثق مع الولايات بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس.

وقال المتحدث: إننا لا نسعى حاليا لمتابعة صفقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.. نحن نعلم أنه لا توجد شراكة تجارية أكثر أهمية من تلك التي لدينا مع الولايات المتحدة، فهي بالفعل أكبر شريك تجاري لنا.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأشار إلى أن التبادل التجاري تبلغ قيمته 279 مليار جنيه إسترليني بالفعل، قائلا: لقد حققنا كل ذلك بدون اتفاقية التجارة الحرة.. وتم بالفعل توقيع اتفاقيات تجارية مع نورث كارولينا وساوث كارولينا وإنديانا، وتتحدث المملكة المتحدة إلى ولايات يوتا وأوكلاهوما وتكساس وكاليفورنيا.

العلاقات التاريخية بين أمريكية بريطانية

وكان سوناك قد زار الولايات المتحدة في مارس الماضي والتقي بايدن في سان دييجو والزعيم الأسترالي أنتوني ألبانيز للاتفاق على اتفاق أوكوس الدفاعي، كما التقى رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي في بلفاست في شهر أبريل الماضي، كما حضر سوناك وبايدن قمة مجموعة السبع في اليابان ومن المتوقع أن يكونا في اجتماع قادة الناتو في ليتوانيا في يوليو.