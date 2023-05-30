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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الفرنسي بنجامين بافارد يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

بنجامين بافارد لاعب
بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ

قرر اللاعب الفرنسي بنجامين بافارد الرحيل عن صفوف فريقه الحالي بايرن ميونخ هذا الصيف بعد أيام قليلة من التتويج بالدوري الألماني.

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وحصد بايرن ميونخ الذي يلعب ضمن صفوفه الفرنسي بنجامين بافارد لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي.

ويسعى المدافع والظهير الأيمن الفرنسي  بنجامين بافارد البحث عن حل مناسب للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يرغب الفرنسي  بنجامين بافارد في مواصلة مشواره وعقده مع بايرن ميونخ الألماني، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو من 2024.

وتراقب عدة أندية أوروبية كبرى موقف الفرنسي بنجامين بافارد من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

الفرنسي بنجامين بافارد يخبر بايرن ميونخ بقرار الرحيل

 

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن الفرنسي بنجامين بافارد أخبر إدارة بايرن ميونخ برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وكان الفرنسي بنجامين بافارد قد رفض الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ والانتقال إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أندية تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي تستهدف التعاقد مع المدافع والظهير الأيمن الفرنسي بنجامين بافارد من أجل تدعيم صفوفها بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق متصل كشفت شبكة سكاي سبورتس الألمانية أن الفرنسي بنجامين بافارد تقدم بطلب إلى إدارة بايرن ميونخ من أجل النظر للعرض المقدمة إليه والموافقة على رحيله هذا الصيف.

وأضافت الشبكة أن الفرنسي بنجامين بافارد لديه إصرار على الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ حيث تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها الرحيل عن الفريق البافاري.

ووفقا للشبكة فإن مواطنه لوكاس هيرنانديز ربما يرحل أيضا عن صفوف بايرن ميونخ حيث يرغب نادي باريس سان جيرمان في ضم المدافع الفرنسي هذا الصيف عن طريق إغراء براتب ضخم.

وقد بايرن ميونخ الألماني قد أعلن تعاقد مع الفرنسي بنجامين بافارد في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من  شتوتجارت في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وخاض بنجامين بافارد 30 مباراة مع بايرن ميونخ في موسم 2022-2023 من الدوري الألماني، وسجل خلالها 4 أهداف بينما صنع هدفًا.

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لعب الفرنسي بنجامين بافارد إجمالي 162 مباراة بمختلف المسابقات منذ انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة مثلهم.

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