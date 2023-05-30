مد فترة التصويت بالجمعية العمومية غير العادية للمهندسين

أعلنت اللجنة الانتخابية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين برئاسة المستشار هانى محمود عن مد فترة التصويت لمدة نصف ساعة بسبب توافد الناخبيين على لجان التصويت .

سحب الثقة من النقيب

وجاءت الدعوة لسحب الثقة بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة اثناء إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين

الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين

الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين