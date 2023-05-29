السعودية.. رياح وأمطار على مناطق المملكة

حذر المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في السعودية، مؤكدًا أنه من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة والسيول، على عدة مناطق يصاحبها نشاط في الرياح.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد من سوء طقس السعودية مجددًا خلال الأيام المقبلة، بعد الارتفاع التدريجي الذي شهده طقس السعودية في درجات الحرارة، موضحًا أنه من المتوقع هطول الأمطار على مناطق متفرقة في السعودية.

سيول وأمطار في السعودية

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، يشهد طقس السعودية، سماء غائمةً، إلى جانب الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بالرياح النشطة ما يؤدي لإعاقة الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على مناطق من الحدود الشمالية، تبوك والجوف، ومن المتوقع أن يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن مناطق سقوط الأمطار في السعودية ومنها نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وقد أوضح خالد الزعاق، أن المملكة ستشهد صيف شديد الحرارة هذا العام، مع ارتفاع تدريجي في الطقس.