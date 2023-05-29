السعودية تنفذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه ضمن رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تواصل وزارة الداخلية السعودية وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية ، للعام الخامس تنفيذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن من بلادهم حتى تسكينهم في مكة المكرمة والمدينة المُنورة تحت شعار (بسلام _ آمنين) .

ضيوف الرحمن

وأوضح حنفي أن محطات رحلة ضيوف الرحمن المستقيدين من المبادرة تبدأ بأخد الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة في بلادهم ، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج، ثم إصدار بطاقة صعود الطائرة وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالات المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات السعودية قبل الإقلاع من بلادهم، وصعود الطائرة للتوجه للتوجه إلى محطات الوصول في جدة والمدينة.

واختتم: " ويأتي بعد ذلك وصول ضيوف الرحمن إلى الصالات المخصصة للمبادرة بالمملكة ، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، وأخيراً تسلم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى أنتظارهم في محطات الوصول".

مبادرة طريق مكة

مبادرة طريق مكة

مبادرة طريق مكة