اتحاد الكتاب يناقش "الغانية والسيف" للكاتب أحمد أبوطالب غدا

يستضيف اتحاد الكتاب تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي نقيب كتاب مصر، ندوة لمناقشة رواية "الغانية والسيف"، للكاتب الكبير أحمد أبوطالب.



تنظم الندوة شعب النقد والدراسات الأدبية برئاسة الدكتورة هدى عطية، والسرد برئاسة الدكتورة عطيات أبوالعينين، وأدب البادية والتراث الشعبي برئاسة الكاتب أبوالفتوح البرعي، وذلك في السادسة مساء غد الأربعاء 31 مايو.

يناقش الرواية كل من الدكتورة هدى عطية، الناقد والكاتب المسرحي أبوالعلا السلاموني، الدكتور شريف الجيار، دكتور سلامة تعلب، الشاعر والإعلامي السيد حسن.



ومما ورد على غلاف الرواية نذكر:



كانت الطرقات على الباب سريعة ومتعاقبة، والهتاف الصادر من الخارج يشوبه الوجل: يا أهل الله . يامن تسكنون هذه الدار من المؤمنين. نهض الشيخ الذي وهن منه العظم ومضى في تثاقل نحو الباب: إني قادم! لكن الطرق ظل على شدته. فقال نافد الصبر: على رسلك يا من تطرق الباب، ألا ترحم شيخا كبيرا أورثه الزمان وهنًا في العظم، وثقلًا في الخطى، وحين انفتح الباب العتيق محدثا صريرا أشبه بنواح عجوز ساءها الدهر، انفرج شيخ رث الهيئة اعتمر عمامة بالغة الضخامة أخفت جانب وجهه وإحدي عينيه وتدلت منها ذؤابة عظيمة، وهو يقول: السلام عليك يا عبد الله. رد صاحب البيت السلام، ثم سأل: من تكون؟ وماذا تريد؟ لكن الطارق بدل أن يجيب، باغته بهذا الصوت الغاضب...