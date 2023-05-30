هيثم شعبان : موقف سيراميكا كليوباترا تأزم .. والفريق بلا هوية

سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أكد هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه ليس حزين على هزيمة سيراميكا كليوباترا، أمام الأهلي بهدف نظيف، بقدر حزنه على المستوى الذى ظهر عليه لاعبي الفريق.

وقال شعبان فى تصريحات إذاعية إنه يرى أن حلمي طولان لم يضع يده على مفاصل الفريق بالكامل حتى الأن.

وأشار إلى أنه تابع سيراميكا كليوباترا في الفترة الأخيرة، وتفاجأ أن الفريق بات بلا هوية أو شخصية وتسائل لماذا تم تفريغ الفريق من نجومه، خاصة شادي حسين ومصطفى سعد ميسى وشريف دابو وبلال السعيداني ومصعب البطاط وكوامي بونسو ومحمد حسن.

وأضاف شعبان أن عملية الإحلال والتجديد لم تاتي في توقيتها، نافيا أن يكون عدم الحب بين اللاعبين هى السبب فى سوء النتائج.

وشدد المدير الفني السابق للفريق، على أن فريق سيراميكا كليوباترا، في موقف صعب بعد تجمد رصيده عند النقطة 31، مشيرا إلى أن نقطة البقاء هذا الموسم لن تقل عن 38، وهو ما يعنى أن الفريق فى حاجة للحصول على 6 أو 7 نقاط من اللقاءات المتبقية له فى الدوري، والتى تبدأ بمواجهة فاركو ثم سموحة وطلائع الجيش.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حقق الأهلي فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شئ في المباراة المؤجلة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز 12.