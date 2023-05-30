رئيس نابولي يعلق على إمكانية التعاقد مع إنريكي

رئيس نابولي

حسم أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي موقفه من التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، خلفا لـ لوتشيانو سباليتي بدايةً من الموسم المقبل.





وأصبح لويس إنريكي على رأس قائمة المرشحين لتولي قيادة فريق نابولي بدايةً من الموسم المقبل بعد رحيل سباليتي الذي أكد رغبته في الرحيل للراحة من مدة عام.



وتابعت التقارير، أن دي لورينتس أكد أن المدرب لويس إنريكي هو مدرب من الطراز الرفيع، لقد تفاوض معه بالفعل من أجل تدريب الفريق.



أضاف دي لورينتس أنه يستطيع التأكيد على أن إنريكي يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والتدريب في إنجلترا.



وواصلت التقارير أن البريميرليج هو أكثر جاذبية ، على الرغم من أنه لن يجد نفس الأماكن الجذابة أو الأكل هناك.



وكشف دي لورينتس أن المدرب سباليتي سيرحل عقب نهاية الموسم الجاري، بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالث في تاريخ نادي أبناء الجنوب.

سباليتي يرحل عن نابولي رغم التتويج بالدوري الإيطالي

سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي قرر الإعتذار عن إستكمال مسيرته مع فريقه بالموسم الجديد، بعد تتويجه باللقب الغائب مع نابولي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفجر أوريلو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي في تصريحات لقناة "راي 3" الإيطالية، مفاجأة مدوية حول رحيل لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وقال لاورينتس:"في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "سباليتي أصبح حرًا الآن".

وتابع "عندما يأتي إليك أحدهم ويقول إنه يفضل قضاء عام إجازة، وفعلت كل ما في وسعى وانتهت حقبة من حياتي، ماذا سأفعل حينها، هل أعارضه؟".

وكان عقد سباليتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع خيار للتمديد لعام آخر، ولكن سباليتي طلب إنهاء العقد في يونيو.

ويتربع فريق نابولي على قمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 87 نقطة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو، صاحب المركز الثاني، قبل جولة واحدة من النهاية.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم أن لوسيانو سباليتي هو أكبر مدرب من حيث العمر يفوز بالسكوديتو في تاريخ الدوري الإيطالي عن عمر 64 عامًا و 58 يومًا.







