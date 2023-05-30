أبو الغيط يشيد بمبادرة نبض العرب لدعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعمه لأهداف مبادرة "نبض العرب" لدعم السودانيين المتأثرين بالأضاع في السودان، مشيداً بجهود القائمين على المبادرة وبمكوناتها، مطالباً بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم الثلاثاء مع وفد مبادرة نبض العرب لدعم السودانيين المتأثرين بالأضاع في السودان برئاسة المستشار عدلي حسين والسفير كمال حسن علي، ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن أحمد ابو الغيط استمع إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى جمهورية مصر العربية وحاجتها الشديدة للمساعدات والاغاثات العاجلة.

وأضاف أن وفد المبادرة استعرض بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.

ونوه الأمين العام ببعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة القصيرة، مساء أمس الاثنين، فإن الاشتباكات تجددت في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

اشتباكات عنيفة اندلعت في الخرطوم

كما أضافت أن قوات الجيش أطلقت قذائف المدفعية من أمدرمان نحو الخرطوم.

فيما سمعت أصوات الاشتباكات العنيفة بشكل واضح في العاصمة.

تمديد الهدنة 5 أيام

أتت تلك الاشتباكات فيما لم تمض سوى ساعات على تمديد الهدنة. فقد أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، أن ممثلي الجيش والدعم السريع اتفقا في جدة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

كما أعلنتا أن الطرفين المتصارعين اتفقا على "مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين".