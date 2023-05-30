سها جندي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، لتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لبحث إقامة المركز المصري الإيطالي لتسهيل تدريب ودعم تنقل العمالة الماهرة وذوي الخبرات بين مصر وإيطاليا وفقا لاحتياج سوق العمل الإيطالي.

حيث تم الاتفاق على إنشاء هذا المركز ليقدم كافة الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، وتأتي آليته عن طريق إقامة مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني ينظم ذلك وغيرها من السبل التي يمكن الاتفاق عليها لتنظيم العمالة وانتقالها، ليستفيد الجميع من هذه النتائج المرجوة.

سها جندي: توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأعربت وزيرة الهجرة، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، موضحة سيادتها أنها في هذا الإطار تدفع باتجاه تدشين المركز المصري الإيطالي لتسهيل تدريب ودعم تنقل العمالة الماهرة وذوي الخبرات بين مصر وإيطاليا، وذلك على غرار المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج.

وتناولت السفيرة سها جندي، في حديثها مقترح خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك استكمالا للقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وزير الداخلية الايطالي السيد ماتيو بيانتيدوزي، والذي تم الاتفاق خلاله على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودراسة إنشاء مركز مصري - إيطالي لتدريب العمالة من أجل التوظيف والتشغيل في إيطاليا.

حيث استقبلت السيدة وزيرة الهجرة السيد/ ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والوفد المرافق له، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.



وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤخرًا انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.