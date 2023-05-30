غرفة المطاعم تحذر المنشآت السياحية من ممارسة سياسة التمييز

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، المطاعم السياحية من ظاهرة منع دخول روادها تحت أى مسميات قد تشير إلى التمييز بينهم، وقال عادل المصرى فى بيان صحفى، إن الغرفة تندد بأية ممارسات تخالف القوانين واللوائح والعادات والتقاليد المتعارف عليها سواء من جانب المنشآت والمطاعم السياحية أو الرواد وضرورة احترام الجميع للقواعد المنظمة والحاكمة لعمل هذه المنشآت.

وكانت الغرفة قد تلقت كتابًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، يؤكد فيه اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت التى تمارس فيه سياسة منع دخول أى من الرواد لأى سبب يقوم على التمييز بينهم.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى هناك متابعة مستمرة من جانب الغرفة ووزارة السياحة والآثار، على المنشآت والمطاعم السياحية من أجل ضبط سير العمل داخل المنشآت السياحية وتنظيم العلاقة بين المنشآت وروادها مع بيان التزامات المنشآة وكذا الرواد وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وأوضح المصرى أن الغرفة قد عممت منشورًا على أعضائها بهذه التعليمات والتحذيرات، وذلك فى ضوء ما أثير مؤخراً من تداول بعض المقاطع المصورة والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعى من قيام بعض من المنشآت بمنع دخول المحجبات.