أسعار البيض اليوم الثلاثاء من المزرعة

ارتفاع اسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء من المزرعة ارتفاعًا، إذ سجلت سعر كرتونة الأبيض نحو 87.75 جنيه، وقفزت أيضًا القيمة السعرية لـ كرتونة البلدي بنحو 114.75 جنيه، ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تحرص الوفد على تقديم كل السلع الخدمية التي يهتم بها متابعي الوفد، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة

كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 87.78 جنيه، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 114.75 جنيه، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وجاءت اسعار البيض اليوم على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 87.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الذي شهد ارتفاعًا أيضًا لنحو 89.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي

وقفز أيضًا سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 114.75 جنيه.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لا سيما أسعار البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.