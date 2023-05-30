سكرتير شعبة الدواجن يطالب بإنشاء هيئة للتحكم في الأسعار

أسعار الدواجن اليوم.. حالة من الإستقرار شهدتها أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في الاسواق المحلية ومحال الفراخ، وجاءت القيمة السعرية للدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 89 جنيهًا، وسجلت البيضاء في أرض المزرعة ثباتا وصلت إلى 61 جنيهًا.

ومن جانبه أكد سكرتير عام شعبة الدواجن عبد النبي محمد في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، أن السبب الرئيسي في استقرار أسعار الدواجن هو ضعف القوة الشرائية من قبل المستهلك بسبب ارتفاع أسعارها، مؤكدا على أنه إذا استمر الامر بهذا الشكل سوف يؤدي هذا إلى ابتعاد اغلب المربين عن تربية الدواجن.

وأشار عبد النبي، أنه لابد من إقامة منظومة مؤسسية قائمة على دراسات تابعة للدولة المصرية لإدارة كل أنواع السلع لاسيما الدواجن واللحوم الحمراء للحد من التحكم العشوائي للأسعار التي نشاهدها في الأسواق، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلع مهمة جدا للمواطن ولا يجب الاستغناء عنها كغذاء بروتيني هام للأسرة.

وفي هذا السياق ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، وخلال السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الدواجن الحمراء

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 61 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

وجاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 69 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 89 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 31 جنيهًا، عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 10 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 12.5 جنيه، عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 26 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا.

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا.