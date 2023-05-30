توريد 179 ألف طن قمح في كفرالشيخ

من خلال 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة

قال المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفرالشيخ، عادل الهابط، اليوم الثلاثاء، إن استلام محصول القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأكد الهابط أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد على تنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، موضحًا بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح الثلاثاء 30/5/2023 نحو 178999 طنًا و441 كجم.