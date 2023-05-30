الثلاثاء 30 مايو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

السجن لمتهم بالشروع في إنهاء حياة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "أ.م .خ" بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الشروع بقتل المجني عليه "ي.ح.م". 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

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تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتعدى المتهم على المجني عليه مستخدما أسلحة بيضاء، بمحل الواقعة دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، أنه علي اثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم " أ.م.خ" عاطل ، وبين المجني عليه "ي.ح.م" عاطل، وكان ذلك في الطريق العام ، وعلي أثرها أشهر المتهم أسلحة بيضاء سكينتين بحوزته، وتعدي علي المجني عليه عدة ضربات استقرت برأسه ويده اليسري، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأعزي قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة الي إزهاق روح المجني عليه، لا أنه هاب اثر جريمته لسبب لادخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج ، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات، وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي، من الكشف الطبي ،باليد اليسري والمتمثلة في بتر الإبهام الأيسر هي إصابة قطعية رضية تنشأ عن نصل اله حادة ويجوز حدوثها من مثل سكين أو ماشابة، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز الناشئ عنها 25%، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

وفي سياق مُتصل، كان السيد النائب العام قد أمر بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقع.

 حيث قُدِّمَت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس.

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