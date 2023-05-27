أصاب عاملين بعاهة مستديمة.. جنايات سوهاج تعاقب متهما بالسجن 3 سنوات

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم "م . ع . ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن 3 سنوات، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليهما "ع . ا . ا" عامل، و"ا . ج" عامل، بسبب خلافات بينهم بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022، عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بلاغًا من المجني عليهما يفيد قيام المتهم بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لهما بسبب خلافات بينهما وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت إليه تهمة إحداث عاهة مستديمة وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .