الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

2022-2023

حصاد الدوري الإنجليزي..ليفربول لـ الدوري الأوروبي ونيوكاسل لدوري الأبطال

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2022-2023، والتي شهدت تتويج مانشستر سيتي بالبطولة، بجانب الكثير من المفاجآت التي شهدتها نسخة الموسم الحالي.

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برينتفورد يهزم مانشستر سيتي في ختام بطولة الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي


انهى مانشستر سيتي الدوري في المركز الأول وجمع 89 نقطة في واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة على الإطلاق، والتي شهدت تغيير كبير في المراكز على مدار الموسم.

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في احتلال المركز الرابع بالدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 71 نقطة من خلال 38 جولة.
حجز ليفربول المركز الخامس لصالحه والذي يؤهله للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في موسم جمع من خلاله 67 نقطة تلقى خلاله الهزيمة في 9 مباريات.

قدم برايتون مستوى جيد للغاية أبهر الجميع في الموسم المنتهي، وبفضل مدربه دي زيربي ولاعبي الحمامات البيضاء تواجد الفريق في قائمة المشاركين بالدوري الاوروبي رفقة الريدز.

تأهل أستون فيلا لدوري المؤتمر الاوروبي بعدما حصد 61 نقطة، ويقضي على آمال توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة ليلقي به خارج المشاركات القارية في الموسم المقبل، وذلك بعدما انهى السبرز الموسم في المركز الثامن برصيد 60 نقطة.

كان موسم تشيلسي هو الأسوء هذا الموسم، والذي من خلاله تعثر في 27 لقاء من خلال الهزيمة والتعادل بواقع 16 خسارة و11 تعادل، ليجمع 44 نقطة وينهي الموسم في المركز الثاني عشر.
نجى إيفرتون من الهبوط لدوري الدرجة الاولى التشامبيونشيب، وانهى الموسم في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة، لكنه تفوق في عدد النقاط على ليستر سيتي الذي هبط لدوري التشامبيونشيب للمرة الثانية عشر في تاريخه.

كما أن ليستر سيتي أصبح بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى أكثر نادي تعرض للهبوط من البريميرليج إلى الشامبيونشيب، وتعتبر تلك المرة الثانية عشر في مسيرته التي يهبط إلى الدرجة الأولى.

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