وضع حجر أساس مشروع إنشاء كورنيش قنا

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وقال إن مشروع تطوير كورنيش النيل يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و 251 متر ، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، و يُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه قنا، فضلا عن أنه يعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.

وأكد أنه تم الاستعانة بإستشارى متخصص لوضع تصميم الكورنيش، يتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك ، ومبنى إدارى وحمامات عامة ، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

توجيهات رئيس الجمهورية

ونوه المحافظ، أن ذلك يأتى استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين .

ووجه المحافظ، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع للتأكيد على الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به ، مشددا على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد .

تفاصيل مشروع إنشاء كورنيش قنا

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وثابت احمد إبراهيم وكيل مديرية الإسكان والمدير التنفيذى للمشروع وعدد من القيادات.