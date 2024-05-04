بعد تجاهل اسمها.. فريدة سيف النصر توجه رسالة لعمرو أديب

حلت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر أمس ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي على "نجوم إف.إم" ، وكشفت خلال حلقتها عن العديد من الأمور فيما يخص بداياتها وكواليس آخر أعمالها مسلسل العتاولة الذي عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤.

وكشفت الفنانة عن استيائها بعد تجاهل اسمها في عدد من اللقاءات التلفزيونية لأبطال المسلسل ، كما وجهت رسالة عتاب للإعلامي عمرو أديب بسبب تجاهله لها وعدم ذكر اسمها عند التحدث عن فريق عمل مسلسل “العتاولة” وقالت أنها تعتبر ذلك إهانة وجرح كبيرة لها.

ووجهت رسالة شكر للفنان باسم سمرة قائلة: "شكرا يا أستاذ باسم لأنك الوحيد في كل الإنترفيوهات بتجيب سيرتي".

فريدة سيف النصر

دور شخصية سترة في مسلسل العتاولة

وعند حديثها عن دورها بشخصية سترة وكيفية اختيارها مع باقي نجوم العمل قالت: "الدور ده ما كانش بتاعي أصلا لأن كان فيه اتنين اعتذروا عنه ولما جالي اعتذرت وطلبت تعديل حاجة واتعملت فكملت، وأنا كنت حابة المجموعة لأنها كانت حلوة والناس بتحبهم".

فريدة سيف النصر ونور الشريف

وكشفت الفنانة خلال الحلقة عن كواليس لقائها مع عظماء الفن الذين عملت معهم ومنهم نور الشريف وقالت: "نور الشريف أستاذي كان بيقول لي هتبقي ممثلة كبيرة جدا أقول له ليه يقول لي علشان عينيكي، وإن فيه ممثل عينيه بتبقى زي السمكة ده ما تاخديش منه أي تعبير، والصوت كمان عامل مهم جدا مع الثبات الانفعالي".

تسمية سمير غانم لفريدة سيف النصر

وكشفت الفانانة البالغة من العمر ٦٧ عام أن الراحل الفنان سمير غانم أطلق عليها اسم ف يدة سيف الرقص قائلة: "اشتغلت مسرح وسينما مع الراحل سمير غانم، أنا كنت بحب الرقص والغنا جدا فهو كان مسميني فريدة سيف الرقص، وهو كان مرحلة من حياتي هو ودلال عبد العزيز وكنا شلة ".

مشوار فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر ممثلة مصرية، درست في مدرسة النهضة، انضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى، اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وهي ما زالت تلميذة ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في تسعينيات القرن العشرين ثم عادت إليه وعملت في العديد من المسلسلات.