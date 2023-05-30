منح مالية للأمهات المثاليات فى قنا

استمرت فى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات، كما واصل محافظ قنا والمسؤولين بالديوان العام استقبال أصحاب الشكاوى، وسلم المحافظ سيدتين فزن بلقب الأم المثالية منحة مالية من رئيس الجمهورية.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد 29 حالة من التعديات بالمباني والزراعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

وبيّن المحافظ، أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 29 حالة، منها 27 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 6 آلاف و327 مترًا، و2 حالة تعدٍ بالزراعة، على مساحة 2 فدان و17 قيراطًا، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدٍ بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1 فدان و1 قيراط.

ويجري تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على ثلاثة مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الماضي وتستهدف حالات التعدى البسيطة، وحالات التعدي في المهد، بينما بدأت المرحلة الثانية يوم 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية.

ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

المحافظ يُواصل استقبال أصحاب الشكاوى

فى سياق ذي صلة، واصل اللواء محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء استقبال أصحاب الشكاوى بديوان عام المحافظة للاستماع لشكواهم عن قرب.

قال المحافظ إن استقبال المواطنين، بهدف الاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، في حضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وأورد المحافظ، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحد، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ولفت المحافظ إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقًا للتقارير الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء.

تسليم منح مالية للأمهات المثاليات

وعلى صعيد آخر، كرم محافظ قنا، اليوم الثلاثاء أمهات قنا المثاليات ضمن احتفالات "عيد الأم"، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأهالي الأمهات المثاليات.

حيث تم تكريم السيدة مريم شاوول جاورجيوس الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "تمكين اقتصادي"، كما تم تكريم السيدة حمديه عبداللاه عطية من مركز نقادة، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة وتم منح كلا منهن شيك بمبلغ خمسون ألف جنيه مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ، إن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

ونوه عن الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في القطاعات والمجالات أو تربية النشء.

وأوضح المحافظ، أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في المجالات، كما قدم محافظ قنا شكره وتقديره لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية، مثمنًا دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.