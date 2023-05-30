عقد العمل.. اعرف البنود الأساسية لضمان حقك طبقًا للقانون

عقد العمل، يعد من أهم الخطوات التي يجب أن يحرص عليها العامل أو الموظف في بداية عمله، إذ يعد بمثابة ضمان لحقوق الطرفين طبقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وفي هذا السياق، توضح "الوفد" بنود وقواعد عقد العمل الفردي الواجبة في العقد.

عقد العمل

جاء في الباب الثاني، المادة 31:- تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

المادة 32:- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

ويعطي صاحب العمل، للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.