فتح باب التقديم لمهام شاغرة بمراكز ووحدات بجامعة طنطا

جامعة طنطا تعلن فتح باب الترشح لمهام شاغرة بالمراكز والوحدات

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة تسويق الخدمات الجامعية، ومدير مركز الخدمة العامة بكلية التربية، ومدير وحدة البوابة الإلكترونية، ومدير وحدة تقييم الأداء الوظيفي، ومدير وحدة التصنيف الدولي، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية، والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام.

وأكد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكترونى الآتى: [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الخميس الموافق 10 يونيو 2023.