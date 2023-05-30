الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة على موسكو

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بشن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على منشآت في العاصمة الروسية موسكو، في ثاني هجوم معلن يستهدف العاصمة بعد هجوم الكرملين أوائل هذا الشهر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "نظام كييف حاول صباح اليوم شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة سقطت على مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو.

وقال سوبيانين إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، وأكد أن شخصين فقط طلبا المساعدة الطبية، ولم تكن هناك حاجة إلى العلاج في المستشفى.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية، وأكد أن جميع خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، ولا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.

وسمع أزيز تحليق طائرات مسيرة ودوي انفجارات بالتزامن مع تصدي الدفاع الجوي الأوكراني لثالث هجوم جوي روسي على العاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة

وذكرت بيانات أولية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة من طراز (شاهد) في المجال الجوي لكييف، وفقا للإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف.

وقتل شخص واحد وأصيب 3 عندما اشتعلت النيران في بناية شاهقة في حي هولوسيف بالعاصمة.

وذكرت الإدارة العسكرية أن الطابقين العلويين دمرا تماما، وقد يكون هناك سكان تحت الأنقاض هناك، مضيفة أنه تم إجلاء أكثر من 20 شخصا.

وفي مناطق أخرى بالعاصمة، تسبب سقوط حطام في نشوب حريق بمنزل خاص في حي دارنيتسكي، وأضرمت النيران في 3 سيارات في حي بيشيرسكي، وفقا للإدارة العسكرية.

وشملت سلسلة الهجمات الروسية، التي بدأت الأحد الماضي، هجوما نادرا ظهر يوم الإثنين خلف سحابة من الدخان الأبيض.

وأطلقت القوات الروسية 11 صاروخا باليستيا وصواريخ كروز على كييف في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي وتم اعتراضها جميعا، حسبما أعلن فاليري زالوجني، رئيس أركان الجيش الأوكراني.

وذكرت الإدارة العسكرية أن حطام الصواريخ التي تم اعتراضها سقط في مناطق وسط وشمال كييف خلال الصباح، كما أدت لنشوب حريق بسطح أحد المباني.

ووردت أنباء عن إصابة مدني واحد على الأقل جراء ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت سلسلة ضربات، صباح الإثنين، استهدفت قواعد جوية أوكرانية بصواريخ دقيقة طويلة المدى أطلقت من طائرات.

وزعمت الوزارة أن الضربات دمرت مراكز قيادة ورادارات وطائرات ومخزونات ذخيرة.

ولم تذكر الوزارة شيئا عن استهداف مدن أو مناطق مدنية أخرى.

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