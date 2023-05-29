غارات جوية على أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بعد الانفجارات

دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في جميع أنحاء مدن أوكرانيا، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مناطق مختلفة وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، وفق روسيا اليوم.

أفادت قناة "تي إس إن" التلفزيونية الأوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة كريمنتشوغ بمقاطعة بولتافا، وفينيتسا وتشيركاسي وأوديسا، وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقالت القناة التلفزيونية، على حسابها في "تيليجرام": "سمع دوي انفجارات في كريمنتشوغ (مقاطعة بولتافا).. كما سمع دوي تسعة انفجارات في مقاطعة أوديسا".

وتم إعلان حالة تأهب جوي في مناطق جيتومير وخاركوف بأوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وفي الساعة 01:33، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق وخميلنيتسكي وريفني وتشرنيفتسي في أوكرانيا.

وفي الساعة 02:34 تم الإعلان عن الإنذار في مناطق فولين وترنوبل وإيفانو فرانكيفسك ولفوف وزاكارباتيا.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف، وكذلك مناطق تشيرنيغوف وسومي وكيروفوغراد ونيكولاييف في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق الإنذار أيضًا على الساعة 00.09 في الجزء الذي تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة خيرسون.

وفجر يوم الأحد، أكد عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، بعد انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة الأوكرانية تعرضت الليلة الماضية، لأعنف هجوم بالمسيرات الجوية منذ بدء الأعمال القتالية.

ونوهت الإدارة بأن صافرات الإنذار استمرت تنذر بالغارات الجوية، على مدى خمس ساعات.

وقال سيرغي بوبكو نائب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن العاصمة تعرضت في ليلة 28 مايو، لأكبر هجوم بالطائرات دون طيار منذ اندلاع الأعمال القتالية.