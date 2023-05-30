انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة بجامعة الملك عبد الله

انطلقت اليوم بالسعودية فعاليات المؤتمر العالمى للتنمية المستدامة التابع لمجلة تايمز للتعليم العالي (THE) الذى تستضيفة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".

يستمر المؤتمر ثلاثة أيام ويجمع أكثر من 1000 مشارك من قادة الفكر والإبداع من قطاعات التعليم العالي والحكومى والشركات بالإضافة إلى المجتمع المدني وذلك لمناقشة الحلول العاجلة لأزمة التنمية المستدامة.

كما يشارك فى المؤتمر ممثلو 150 جامعة عالمية من 50 دولة فى جلسات حوارية يتحدث فيها 170 خبيرا عالميا.

يناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات تدور جميعها حول الإجراءات التي يجب على الجامعات اتخاذها لمساعدة المجتمع على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وقال البروفيسور تونى تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية فى افتتاح المؤتمر أن هذا التجمع العالمى الذى تستضيفة المملكة يمثل دعوة للجامعات العالمية لتوجيه برامجهم التعليمية والبحثية والابتكارية والتوعية نحو نتائج ملموسة تتصدى التحديات التى نواجهها من أزمة المناخ إلى التنمية المستدامة.

وأضاف أن المؤتمر سيقدم رؤى جريئة ويشكل تحالفات قوية بين القطاعات ويعمل أيضا على 4 مسارات تتماشى مع التحولات اللازمة لتحقيق الأهداف وهى الصحة والديموغرافيا والطاقة والصناعة المستدامة و البيئة المستدامة والمدن والمجتمعات المستدامة.

وأشار رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى فى وقت يعانى فية العالم من أزمة المناخ والاستدامة ، وعلى الجامعات فى مختلف أنحاء العالم أن تبدأ في التصرف بجدية لمواجهة الخطر القادم على النحو المطلوب.

من جانبةقال رئيس الشؤون العالمية بالتايم فيل باتي أن المؤتمر يدق ناقوس الخطر ويضع الجامعات العالمية أمام مسئولياتها تجاة القضايا التى باتت تهدد العالم.