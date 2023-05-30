وفاة وإصابة 5 أشخاص في ثالث هجوم روسي على كييف خلال يوم

شنت القوات الروسية ثالث هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف خلال يوم، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة آخرين، فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 20 طائرة مسيرة، حسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضاف سيرهي بوبكو على قناة تيليغرام للتراسل “كان الهجوم هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل”.

وفي ثاني هجوم مميت على العاصمة الأوكرانية في مايو والسابع عشر منذ بداية الشهر، قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني شاهق، مما أدى إلى اندلاع حريق.

دمر الحطام طابقين علويين من المبنى الكائن في منطقة هولوسيفسكي، فيما تواصل خدمات الطوارئ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن أربعة أشخاص أصيبوا وأُجلي 20 آخرون.

وقال مسؤول في كييف إن روسيا شنت سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية في مايو أيار باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها في أثناء الليل.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات الثلاثاء نُفذت فقط بطائرات (شاهد) المسيرة الإيرانية الصنع.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ. ولم يُعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا. ولم يصدر تعليق حتى الآن من موسكو على الهجوم.

وقال كليتشكو “العدو يواصل مهاجمة العاصمة.” واضاف أن “هذه الانفجارات الليلية اندلعت في مناطق كثيرة من المدينة”.

وذكر أن الحطام المتساقط أصاب عدة مناطق، بما في ذلك حيا بوديل وبيشيرسكي التاريخيان وحي سفياتوشين، بالإضافة إلى منطقة هولوسيفسكي في جنوب غرب كييف.

انفجارات في موسكو

في المقابل استهدف هجوم العاصمة الروسية ومنطقتها فجر الثلاثاء لهجوم قل ما يحصل، بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية لم يسفر عن سقوط ضحايا، وفق ما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وكتب رئيس بلدية موسكو فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "هذا الصباح فجرا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان (..) ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن".

من جهته قال حاكم منطقة موسكو اندريه فوروبيوف إن عدة مسّيرات أسقطت بالقرب من العاصمة.

وكتب "هذا الصباح سمع سكان بعض مناطق ضواحي موسكو دوي انفجارات، كان هذا نظامنا للدفاع الجوي".

وأوضح "تم إسقاط عدة مسيّرات عند اقترابها من موسكو" داعيا السكان الى "الحفاظ على هدوئهم" وأكد ان "كل أجهزة الإنقاذ تقوم بعملها".

استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن اوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى.

وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي آثار دخان في الجو. وظهرت في أخرى نافذة محطمة في أحد المباني.

وأضاف سوبيانين أن السلطات قامت بإجلاء سكان مبنيين سكنيين في موسكو تضررا بسبب المسيّرات.

وقال "سيتمكنون من العودة الى شققهم ما أن تنهي الأجهزة الخاصة عملها".

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