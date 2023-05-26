الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ، مساء اليوم الجمعة، فى اطار المواجهة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني ثم سجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليواصل النادي الأهلي انتصاراته في المسابقة المحلية.

وتلقى محمد سمير مدافع طلائع الجيش البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليكمل فريقه ما تبقى من وقت بالمباراة بعشرة لاعبين.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة في المسابقة، في حين يحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 26 نقطة.

ويمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الخسارة في أي مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي وإنبي بسبب تعرضه لإصابة في السمانة خلال مباراة الترجي بنصف النهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد إيقافه 3 مباريات محليًا.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي افشة، أحمد قندوسي، احمد عبدالقادر

في الهجوم: محمد شريف

تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي في الدوري المصري

1- خاض عماد النحاس 15 مباراة أمام النادي الأهلي خلال مسيرته التدريبية مع 6 فرق بالدوري المصري الممتاز وهي أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

2- تلقى عماد النحاس في مسيرته التدريبية 13 هزيمة من أصل 15 مباراة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي.

3- ولم يحقق عماد النحاس نتيجة الفوز سوى مرة واحدة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي، وكانت مع فريق المقاولون العرب وتحديدا في الجولة السادسة عشر من موسم 2018-2019 وحقق وقتها فريق ذئاب الجبل الفوز بهدف دون رد.

4- حقق عماد النحاس تعادل وحيد في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي خلال مسيرته التدريبية، وكان مع فريق الشرقية بنتيجة 1-1 في الجولة 29 من موسم 2016-2017.

5- سجلت فرق المدرب عماد النحاس 8 أهداف في شباك الأهلي بينما استقبلت 32 هدفًا.

6- جمع عماد النحاس 4 نقاط فقط خلال 15 مباراة له كمدرب أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

7- يعد النادي الأهلي هو أكثر فريقه واجهه عماد النحاس خلال مسيرته التدريبية بواقع 15 مباراة وذلك بحسب موقع "ترانفسير ماركت".

8- كانت المواجهة الأولى للمدرب عماد النحاس أمام الأهلي في موسم 2015-2016 عندما كان يقود فريق أسوان في تجربته التدريبية الأولى بالدوري المصري وخسر وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الحادية عشر.

9- كانت المواجهة الأخيرة للمدرب عماد النحاس أمام النادي الأهلي في الموسم الماضي عندما كان يقود فريق الاتحاد السكندري، وخسر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري.