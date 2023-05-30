موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ترغب جماهير القلعة البيضاء ، معرفة موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 المؤجلة في الدوري المصري الممتاز .

قائمة فريق الزمالك وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

ويعود ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك قائمة الفريق عقب التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضي وتمثل ورقة مهمة للمدرب خوان أوسوريو في لقاء طلائع الجيش.

ملعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش

من المقرر ان يستضيف الزمالك لقاء طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش قبل المباراة

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثه عشر وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات ، فيما يدخل طلائع الجيش لقاء الزمالك محتلا المركز السابع عشر لعب حتي الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في أحدي عشر مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة .

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .