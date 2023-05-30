دعاء تيسير الزواج وقضاء الحاجة

الزواج مؤسسة عظيمة جدًا في الإسلام، ويتبعها الكثير من المسؤوليات، وهو ليس مؤقتًا بل قد يستمر طول العمر، لذلك حثّ الإسلام على حسن اختيار الزوج والزوجة، فينبغي على الفتاة أن تختار الرجل الذي تتوفر فيه الصفات الشرعية الحسنة من الدين والأخلاق، فالإعجاب والحب شيء، والزواج والارتباط شيء آخر، إذ يقوم عليه الكثير من المسؤوليات في الحياة، وفي تلك الأمور لا ينبغي التفكير بالعاطفة فقط، بل بعقلانية أكثر، فإذا تأكّدت الفتاة من أن الرجل يصلح أن يكون أبا لأولادها، وزوجا لها طيلة العمر، فلا بأس أن تدعو الله أن يسهّل أمورها ويجعله من نصيبها، لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في السنة النبوية أدعية مخصوصة للزواج من شخص معين.

دعاء تيسير الزواج محل اهتمام قطاع كبير من الشباب والفتيات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار ومغالاة الأباء والأمهات في الطلبات المادية للفتاة. اللهم زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي، فبرحمتك يارب يارب يارب زوجني برجل صالح يستر علي، ويكون قرّة عين لي وأكون قرّة عين له يا رب.

يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدي قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. اللّهم لا تحرمني سعة رحمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي.

ودعاء تيسير الزواج ما هو إلا وسيلة للتقرب بها إلى الله لتيسير الزواج ، ودعاء تيسير الزواج يحتاج الى يقين كامل ونية خالصة بأن الله عز وجل قادر على تيسير هذا الأمر. ودعاء تيسير الزواج يعكس تعلق قلب صاحبه بالله عز وجل وحسن توكله عليه وقوة اليقين بأن الله سوف يستجيب لك ويسهل كل ما هو صعب.

دعاء تيسير الزواج لم يرد به نص واضح وصريح في الكتاب والسنة ولكن يجوز فيه الدعاء بما يريد الإنسان كان يقول اللهم يسر زواج من هذا الشخص أو هذه الفتاة وتذكر الاسم. واعلم أخي الداعي أن الصلاة على النبي قبل دعاء تيسير الزواج أو أي دعاء آخر والصلاة عليه بعده من مواطن استجابة الدعاء فاحرص على ذلك وخاصة في السجود أثناء الصلاة. الزواج مطلب شرعي وحق طبيعي لكل فتاة وشاب، كما أن الشرع حث على الزواج لتفادي أي مخالفات شرعية ومفاسد قد تحدث.



