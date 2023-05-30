أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب، بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023، في محالات الصاغة والمجوهرات المصرية.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء في محال الصاغة، والتي جاءت أسعاره على النحو الأتي:

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء



سبيكة ذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

استقر سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية خلال تعاملات صباح اليوم، في محلات الصاغة، بالمقارنة بسعر الذهب الأيام الماضية ليباع حاليًا بـ 2702 جنيه، ويصل في حالة الشراء 2674 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 مايو بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية ارتفاع جديد في مصر الآن بقيمة 8 جنيهات، بالمقارنة بسعر عيار 21 أمس، ليباع حاليًا بـ 2360 جنيهًا للجرام الواحد، ويصل إلى 2340 جنيهًا في حالة الشراء، ويعتبر هو أكثر أعيرة الذهب بيعًا وشراء في محلات الصاغة بمحافظات الصعيد.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بالمصنعية، خلال تعاملات صباح اليوم في محلات الصاغة بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد، بالمقارنة بسعر عيار 18 أمس، ليصل حاليًا 2027 جنيهًا للبيع، و2005 جنيهًا في حالة الشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في القاهرة الكبرى.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023

سجل سعر الذهب عيار 14 بالمصنعية ارتفاع جديد خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، بالمقارنة بسعر عيار 14 أمس، ليباع الآن 1576 جنيهًا، ويصل في حالة الشراء 1560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، لتباع أونصة الذهب حاليًا طبقا لتعاملات بورصات الذهب العالمية، بـ 1949 دولارًا، وتصل في حالة الشراء إلى 1945 دولارًا.