وكيل تعليم بني سويف يتابع أعمال رصد درجات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم بنى سويف يتفقد أعمال التقدير ورصد درجات

تفقد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مقر لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الاعدادية بقطاع ب بمدرسة جمال عبد الناصر وطه حسين بإجمالي ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن

وكان وكيل الوزارة قد تفقد أمس قطاع أ بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ويضم إدارات بني سويف وببا واهناسيا ويبلغ عدد الطلاب ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة

ليصل إجمالي عدد الطلاب في القطاعين ما يزيد عن 61 ألف طالبا وطالبة بالقطاعين

رافقه خلال الزيارة مصطفى كامل الديب نقيب معلمين بنى سويف ومحمود فهيم نقيب معلمين اهناسيا والاستاذ احمد عزت مدير ادارة بنى سويف التعليمية و هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد عبد الرحمن رئيس لجنة التقدير بقطاع

وذلك للاطمئنان على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الاعدادية

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة حجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي وحجرات الرصد والمراجعة ثم تفقد حجرات تقدير الدرجات

وتبادل عبد التواب الحوار مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم

موجها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب واعطاء كل طالب حقه كاملا مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب

مؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول ، وعدم التدخين داخل اللجان

وكانت أعمال تقدير الدرجات بدأت يوم الخميس 25 مايو في جميع المواد في وقت واحد

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجه بمتابعة

منظومة العمل داخل لجنتي التقدير و النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية

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