ضياء السيد: وعود الوزير وجمال علام بصرف مستحقاتي لم تتحقق

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه حصل على وعود سابقة من وزير الشباب والرياضة، لصرف مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة لحضور حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حصلت على وعود كثيرة بصرف مستحقاتي المالية المتأخرة، وسبق وقال لي الوزير وجمال علام رئيس الاتحاد، بأن الملف محسوم وسيتم صرفها قريبا، وهو ما لم يحدث".

وأضاف: "أصبحت مُحرجًا من الحديث في ملف المستحقات المتأخرة، ومعظم أعضاء الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يصرفوا مستحقاتهم، رغم الوعود الكثيرة بصرف رواتبي التي عملت بها خلال وجودي في الجهاز الفني للفراعنة".

وواصل: "جمال علام أكد لي أن الوزير هو من سيقوم بصرف المستحقات، ثم طالب الوزير جمال علام بإنهاء الأزمة، ولا أريد الحديث كثيرا في هذا الأمر، ولا أعرف هل تقاضى كيروش مستحقاته أم لا".

وأشار ضياء السيد إلى أن دفاع الأهلي تحسن كثيرا بعدما حدثت كوارث في كاس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الفريق تطور في النواحي الدفاعية، ولذلك خرج في المباريات الأخيرة بدون أي أهداف تسكن شباك الفريق.

ضياء السيد: كولر تعامل مع مؤجلات الأهلي بشكل جيد



وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعامل مع المباريات المؤجلة بشكل جيد للغاية، وخرج منها الفريق بانتصارات وبدون أي إصابات في الفترة الأخيرة.

وتابع: "ما زلت أراهن برونو سافيو، فهو لاعب جيد ويحتاج فقط للمشاركة بصفة مستمرة مع الأهلي".

وأكمل: "مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، صورة مصغرة لما قد يحدث في لقاء الوداد المغربي، خصوصا في ظل الدفاع القوي الذي تميز به لاعبي سيراميكا ومدربهم حلمي طولان".

وأردف: "اي فريق سيواجه الأهلي سيلعب بشكل دفاعي، والفريق الاحمر تحلى بالهدوء والبحث عن ثغرات في سيراميكا حتى استطاع حسين الشحات تسجيل هدف الأهلي، الذي تكرر بشكل واضح في الفترة الأخيرة".

وزاد: "الأهلي سيركز المرحلة المقبلة على لقاء الوداد المغربي، واعتمد على اللاعبين الأساسيين ولم يقم بإجراء تغييرات كثيرة من أجل تجهيزهم للنهائي، ومعظم حسابات الجهاز الفني للأهلي جيدة بالنسبة لمعدلات اللياقة البدنية للاعبين".

وأشاد ضياء السيد بمروان عطية قائلاً: "مروان عطية يقدم مستوى جيد، وثبات مستواه جعله يلعب بشكل أساسي، في وجود ديانج وحمدي والسولية".

واستطرد: "السولية قدم مباراة جيدة اليوم امام سيراميكا، ودائما كولر يعتمد على حمدي فتحي في المباريات الفاصلة للفريق في طريقة 4-3-3، وكل اللاعبين تبذل قصارى جهدهم من أجل اللعب".

وحول ضياع الفرص من لاعبي الأهلي، علق ضياء السيد قائلا: "مشكلة الفريق واضحة وكولر اعترف بذلك، سواء بإضاعة الأهداف أو في ضربات الرأس، الأهلي يصل كثيرا لمرمى المنافسين وينقصه زيادة الغلة التهديفية".

وأتم: المواجهات الأخيرة كانت فرصة جيدة للتجهيز للوداد، وكولر حقق ما اراده وفاز بالنقاط وخرج بدون اصابات، ونتمنى له التوفيق أمام الوداد، ونثق في الجهاز الفني واللاعبين".