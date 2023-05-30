تنفيذ المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للطلائع بالغردقة

واصلت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية (تثقيفية - ترويحية - رياضية) للنشء والطلائع من محافظات الجمهورية بالمدينة الشبابية بالغردقة تحت مسمى (summer camp) وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

وتهدف المعسكرات إلى تعزيز المواطنة وروح الانتماء لدى النشء وصقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وتوجيهها التوجيه السليم، بالإضافة إلى الاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة.

علاوة على تنمية المهارات القيادية والحياتية لديهم وغرس القيم الإيجابية والاعتماد على النفس والإيثار.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ 9 أفواج كمرحلة أولى خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 7 نوفمبر الماضى، وتنفذالمرحلة الثانية خلال الفترة من 21 مايو الجارى وحتى 6 يوليو المقبل بإستهداف 1500 مشارك من طلائع المحافظات وبدأت تلك المرحلة بطلائع محافظات (قنا - الأسكندرية - سوهاج - الأقصر).

وكانت المدينة الشبابية بالغردقة قد استضافت الفوج العاشرللمرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء والمشارك به محافظتي كفر الشيخ وبنى سويف.

إذْ تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء المرحلة الثانية للمعسكرات الصيفية، خلال الفترة من 21 مايو إلى 6 يوليو بالمدينة الشبابية بالغردقة لـ 4 أفواج تشمل 1500 من النشء.

جدير بالذكر أن المدينة الشبابية بالغردقة استضافت فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول للدول العربية والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات) ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر خلال الفترة ( 16-21 ) مايو الجاري ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يجدر بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية شارك فيه وفود ١٦ دولة عربية وهي (السودان وقطر والإمارات وليبيا والأردن و لبنان والجزائر والصومال وموريتانيا وفلسطين واليمن والكويت والعراق وتونس والمغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.

كما أقيم معرض منتجات أندية الفتاة بالمدينة الشبابية على هامش فعاليات "الملتقى العربي الرياضي الأول" بالغردقة، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للفتاة والمرأة و معرض منتجات الفتاة بمشاركة أندية الفتاة من محافظات: (البحرالأحمر - شمال سيناء - الشرقية - الغربية).

جاء ذلك على هامش تنفيذ فعاليات "الملتقى العربي الرياضي الأول "، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، خلال الفترة من 16-21 مايو الجاري بالمدينة الشبابية بالغردقة.

وشهد المعرض منتجات للفتيات ومنها منتجات الجلد والخزف، والكروشيه، والكليم، والرزين و مكرميات، وجوبلان، وستان، ونحاس، وخياميه رمضان وبردي، ونجف بالخيط وخرز واركيت، وخدديات إبرة النفاش والديكوباج وتابلوهات ماس، وتم بيع عدد المنتجات التراثية التي حملت الطابع الفرعوني.

المعسكرات الصيفية للطلائع بالغردقة