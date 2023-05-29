نقص فيتامين هام يعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم والأنيميا (احذر)

حذرت دراسة علمية حديثة من أن استمرار نقص فيتامين B9 لفترة من الوقت، سيعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، ودعمه للنظام العصبي والجلد ومستويات الطاقة.

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أكدت الدراسة أن مسألة نقص فيتامين B9 تحديدًا، تؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الضخم الأرومات، وهو نوع من فقر الدم كبير الكريات، مشيرين إلى أن نقص فيتامين B بمتخلف أنواعه يسبب تدهور في الحالة الصحية بشكل بالغ.

أعراض نقص فيتامين B9

أعراض نقص فيتامين B9

وفي السياق ذاته، أكد الأطباء علي أن اكتشاف الاعراض مبكرًا لنقص الفيتامين يساعدنا في علاج فقر الدم بطريقة اسرع ، بالإضافة الي تجنب العواقب الصحية البالغة لنقص هذا الفيتامين فيجب علينا ان نتعرف علي اعراض نقص الفيتامين، والتي نستعرضها فيما يلي:

1- اللسان الأملس واللين

2- جلد شاحب

3- قلة الشهية

4- نقص الطاقة

5- التعب بسهولة

6- الإسهال

7- ضيق في التنفس

8- الصداع

9- عسر الهضم

وحذر الأطباء أن نقص فيتامين B9 قد يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وتشوه خلايا الدم الحمراء في الجسم، ونظرًا لأن خلايا الدم الحمراء مكلفة بنقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، فمن الممكن أن تحدث مشاكل من دون إمدادات كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، وتشمل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين B9 (البروكلي، وملفوف بروكسل، والهليون، والبازلاء، والحمص، والأرز البني).