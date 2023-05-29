سر جلوس شيرين عبد الوهاب على كرسي أثناء حفلها بجدة.. هل تنتظر مولودا جديدا؟ (خاص)

احتلت الفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي عقب إحيائها حفلًا غنائيًا مساء أمس الأحد ضمن موسم حفلات جدة، وخاصًة بعد اضطرارها للجلوس على كرسي أثناء الحفل، الأمر الذي أثار حيرة ودهشة الجمهور، متسائلين عن الأسباب، في حين فسر البعض أنها حامل ولا تستطيع الوقوف لفترات طويلة.

سبب جلوس شيرين عبد الوهاب على كرسي أثناء حفل جدة

وفي هذا الصدد، علمت بوابة "الوفد" الإلكترونية من مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات خاصة، أنها لجأت للجلوس على الكرسي أثناء الحفل بسبب معاناتها من آلام شديدة في الظهر، نتيجة زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، حيث أنها لأول مرة تصل إلى هذا الوزن على عكس ما عرفه الجمهور عن رشاقتها.

شيرين عبد الوهاب

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

وفي السياق ذاته، نفى المصدر حمل المطربة شيرين عبد الوهاب، حسبما تداول البعض في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن كافة الأنباء المتداولة مجرد شائعات كاذبة وعارية تمامًا من الصحة، فيما شدد على أن شيرين كل تركيزها حاليًا، هو إسعاد الجمهور والإستعداد لطرح ألبوم جديد انتهت بالفعل من إعداد بعض أغانيه.

على صعيد آخر، أثارت شيرين عبد الوهاب موجة جدل واسعة بتصريحاتها عن ارتفاع حرارة الطقس في جدة، حيث قالت مازحة على المسرح: "كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " .

شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب توجه رسالة خاصة لشركة روتانا

وبررت شيرين عفويتها على المسرح قائلة: "أنا ببقى شخص تاني وأنا ع المسرح .. بيركبني حد تاني خالص غيري وبحس إن أنا مش مع حد غير معاهم.. الشخصية اللي هما بنوها معايا.. في عفاريت جوايا"، وذلك خلال لقائها مع روتانا لايف عقب انتهاء الحفلة.

وحرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة شكر لشركة روتانا قائلة: "روتانا دايمًا وشها حلو عليا وإن شاء الله عودة موفقة ونعمل أغاني أحلى من الأغاني اللي نجحت معاهم .. أغاني كتير نجحت مع روتانا وحفلات كتير وإن شاء الله راجعين تاني للحفلات دي وبوعد الجمهور بأغاني حلوة قوي إن شاء الله".

شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب يشارك شيرين عبد الوهاب الرقص والغناء في حفل جدة

وبدوره، حرص الفنان حسام حبيب زوج شيرين على التواجد بجانبها، أثناء الحفل، وظهر في بعض الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا وهو يرقص على أنغام اغنية “حبه جنة”، كما قدمت شيرين مجموعة من أشهر أغانيها أبرزها (مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، جرح تاني)، وحرصت على الغناء لمصر، حيث قالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لمصر حبيبة قلبي".