نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر.. بالأسماء ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر، شهد محرك البحث "جوجل"، بحث كثيف خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الامتحانات من قبل الكثير من أولياء الأمور والطلاب.

رابد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الاختبار بمدارس المحافظة، كما أن نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت في عدد من المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر، يمكنك الاستعلام عنها عن طريق "امتحانات مصر".

نتيجة الشهادة الإعدادية

وتقدم لكم "بوابة الوفد الإلكترونية"، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر ، من خلال "بي دي آف".

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة..

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية

بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر لـ80.4%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.



واعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ظهر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وقد بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحرالأحمر يوم 13 مايو واستمرت حتى 18 مايو وأدى لامتحان عدد ٨٥٢١ طالبًا وطالبة (عام ومهني)على مستوى المحافظة مقسمين على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة كالآتي:-

ـ إدارة غارب التعليمية ٧٩٠ طالبًا وطالبة

ـ إدارة الغردقة التعليمية ٥٢١٥ طالبًا وطالبة

ـ إدارة سفاجا التعليمية ١٠٥٢ طالبًا وطالبة

ـ إدارة القصير التعليمية ٧٩٩ طالبًا وطالبة

ـ إدارة مرسي علم التعليمية ١٩٦ طالبًا وطالبة

ـ إدارة الشلاتين التعليمية ٢٩١ طالبًا وطالبة

ـ إدارة حلايب التعليمية ١٧٨ طالبًا وطالبة