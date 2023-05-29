د. أيمن محسب ينفي وجود ضوابط على الحوار الوطني.. الكل يتحدث بحرية

قال د.أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ النقاش في الحوار الوطني مفتوح دون أي خط أحمر.

وأكد د. أيمن محسب، أن الكل يتكلم بحرية تامة من أجل مصلحة وطنية وهدف أسمى للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع حتى ينتعش الاقتصاد.

يؤكد د. أيمن محسب أن الحوار الوطني مفتوح دون خطوط حمراء

جيش قوي يردع الطامعين

وأضاف أنّ الإنفاق العسكري في العالم زاد بشكل كبير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مفسرًا الأمر بأن الأزمة الأوكرانية الروسية منحت للعالم كله شعورًا قاطعًا بأن ثقافة البقاء للأقوى حقيقية وموجودة.

ولفت إلى أن أمن الدول يرتبط بالنواحي العسكرية، فالدولة التي لديها جيش قوي قادرة على البقاء ومسموعة لا تتعرض لتهديدات كبيرة، مردفًا: “وجود جيش قوي ضرورة من أجل الردع”.

اعتبر د. أيمن محسب قرارات الأعلى للاستثمار بداية لإنهاء البيروقراطية

قرارات تنهي على البيروقراطية

وأشاد د.أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، موضحًا أنها قرارات أسعدت الجميع وبعثت روح التفاؤل بالحوار الوطني بشكل غير مسبوق، إذ أنها جاءت متزامنة معه بشكل نشر السرور في نفوس الجميع.

ولفت إلى أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار جاء استجابة لما يدور داخل الحوار الوطني فيما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة ومشكلات المستثمرين وارتفاع تكلفة الشركات والبطء غير المتناهي في تسليم رخص التصنيع هدمت الاستثمار، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز".