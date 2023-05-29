أيمن محسب: اقتطاع 27.5 % على ضريبة الدخل للمليون جنيه يعيق الاستثمار

أكد الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن الحكومة تقدم 20 قانونا، 17 منهم لصالح المواطنين، و3 منهم يمثلون أعباء على المواطن وتتخيل أننا سنوافق عليهم.

وأضاف د. محسب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وأن العديد من القوانين في الحقيقة جاءت لصالح المواطن ونشيد بالجيد منها، كرفع الحد الأدنى والأقصى للأجور ورفع حد الإعفاء من الضرائب لـ 36 ألف جنيه، وأيضا الحوكمة على الصناديق الخاصة والصناديق العقارية، وإحباط التهرب الضريبى خارج وداخل مصر يحقق تحصيل مليارات الجنيهات.



وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب قائلا: "إن فكرة الحد الأقصى للمواطن الذي يصل دخله إلى مليون جنيه، سيقتطع منه ضرائب 27.5 سنقف عندها لأن هذا الرقم مبالغ فيه، فتحصيل ربع المبلغ يعيق الاستثمار"، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.