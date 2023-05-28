د. أيمن محسب يشيد بقرارات السيسي لإزالة معوقات الاستثمار (شاهد)

أكد د. أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الـ 22 قرارا الذى أصدرهم الرئيس السيسى الخاصين بإزالة المعوقات أمام المستثمرين، أحدثوا تفاؤلا كبيرا داخل الحوار الوطنى، معقبا: "رأينا التفاؤل بأعيننا على أوجه رجال الأعمال".

وتابع "محسب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاستثمار فى مصر سينتعش بشكل كبير، لأن البيروقراطية كانت أكبر معوق يعوق الاستثمار، معقبا: "لأول مرة في تاريخ مصر يتناقش رجال أعمال مصر بحرية شديدة والتعبير عن آرائهم بالحوار الوطني وبالفعل تمت تبادل الأفكار".

وأشار إلى أن هناك تفاؤل كبير بين المصريين ولمن شاركوا في الحوار الوطني، لافتا إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه المستثمرين بجانب البيروقراطية وهي البنية التحتية المهلهلة ولكن ما صرف خلال الـ 4 سنوات الماضية فى تهيئة البنية التحتية للاستثمار من طرق وبنية تحتية يعد إنجاز غير مسبوق لم يحدث من قبل.

وواصل محسب أن مصر لم يكن بها الخريطة الاستثمارية واليوم خرج من الحوار الوطنى هذه الخريطة، داعيا المواطنين بالاطمئنان على المستقبل الاقتصادي لمصر.

وأكمل محسب أن ما شهدته بيئة الاستثمار الفترة الحالية من تطورات، سواء في البنية التحتية للمصانع أو الطرق، ساهم بشكل كبير في زيادة الجذب الاستثماري، قائلا: "الاستثمار المحلي أو الأجنبي لا يمكن أن يقوم على بنية تحتية مهلهلة أو غير منضبطة مثلما كان موجود بالسابق".