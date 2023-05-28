فرجاني ساسي يكشف موقفه من الانضمام إلى الأهلي

كشف فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري، موقفه من الانضمام إلى النادي الأهلي حال وصوله عرض في الفترة المقبلة.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات تليفزيونية: "شرف لي أن أتلقى عرضًا من الأهلي، ولكن لم يحدث ذلك أية مرة".

وأضاف نجم منتخب تونس: "أنا احترمه جدًا لكني صعب أنضم إلى الأهلي بعد ما رأيته من جمهور الزمالك، من الصعب خيانة هذه الجماهير، علي معلول ظهير الأهلي صعب ينضم إلى الزمالك، هل معنى ذلك أنه لا يحترم الزمالك، بالتأكيد لا".

وجهة ساسي:

وعن وجهته الفترة المقبلة أوضح ساسي: "حاليًا لا أمتلك عروضًا في قطر سوى الدحيل والغرافة، وتوجد عروض أخرى من السعودية".

واختتم: "احتمال كبير أن أتواجد في الغرافة القطري الموسم المُقبل، أفكر في العرض وأتشاور مع رئيس الدحيل لأن ما زال عقدي مستمرًا لمدة سنة".

وأوضح: "وجودي في مصر هذه الفترة لقضاء إجازة والذهاب للزمالك من أجل مقابلة زملائي، أحببت الناس في مصر الذين يقدرون النجوم ويصنعوهم ويُعاملونهم جيدًا، حتى جماهير الأندية الأخرى كانت تلتقط الصور معي".

وانضم فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك في انتقالات صيف عام 2018 لمدة ثلاث سنوات، ليرحل في صيف 2021 إلى نادي الدحيل القطري في صفقة انتقال حر بعد فشل جميع محاولات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.