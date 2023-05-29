اتصال تدعم أعضائها للمشاركة في معرض جيتكس أفريقيا بالمغرب

أعلنت جمعية اتصال عن دعمها لشركات تكنولوجيا المعلومات التي تتطلع للمشاركة في فعاليات معرض جيتكس أفريقيا المقرر له خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ويأتي دعم "اتصال" بالتعاون مع هيئة تنيمة صناعة تكنولوجيا المعلومات الذي تقدمه لأعضائها بهدف تحفيز الشركات المصرية الأعضاء في "اتصال" للمشاركة في المعرض سواء كانت شركات زائرة أو عارضة والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات الحياة.

حيث يعقد هذا الحدث بعد أن أضحى الإقبال على الاستثمار في مجالات التقنية في أفريقيا أكبر من أي وقت مضى، ويتوقع المحللون أن سوق التكنولوجيا في طريقه للنمو من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، في حين سيكون قطاع تمويل الشركات الناشئة في أفريقيا أعلى بـ 6 مرات مقارنة بأي مكان آخر، ويشارك في هذاالحدث أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود من 95 دولة.

ويغطي معرض جيتكس القطاعات التي تشمل المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية، وحلول الأعمال الذكية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والربط الشبكي.



وسيناقش عارضو جيتكس أفريقيا التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التكنولوجيا المالية.